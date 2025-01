Weltmeister Theis neuer Markenbotschafter beim VfL Wolfsburg

Basketball-Weltmeister Daniel Theis ist neuer Markenbotschafter beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg. Wie die Niedersachsen verkündeten, soll der NBA-Profi der New Orleans Pelicans unter anderem an verschiedenen Werbe- und Gemeinschaftsaktivitäten teilnehmen, darunter gemeinsame Kampagnen, um mit Fußballfans in den USA in Kontakt zu treten.

"Es ist eine Ehre und fühlt sich gleichzeitig absolut richtig an, Markenbotschafter des VfL Wolfsburg zu sein. Ich freue mich darauf, den Verein in den USA und der Welt zu repräsentieren", sagte Theis: "Ich bin schon lange ein großer Fan des VfL Wolfsburg, als Kind bin ich alle zwei Wochen in die Volkswagen Arena gegangen."

Die Verpflichtung von Theis sei ein "aufregender Schritt im kontinuierlichen Wachstum der internationalen Marke des VfL Wolfsburg", teilte der Klub mit, "und der Verein freut sich auf eine lange und erfolgreiche Partnerschaft mit dem deutschen Basketballstar."

Theis, gebürtig aus Salzgitter nahe der Autostadt, ist seit sieben Jahren in der nordamerikanischen Profiliga aktiv. Neben den Pelicans spielte der 32-Jährige bereits für die Boston Celtics, Chicago Bulls, Houston Rockets, Indiana Pacers und die Los Angeles Clippers.