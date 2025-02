Wende bei Tel? "Tendenz ist, dass er bleibt"

Der Transferwirbel um Bayern Münchens Offensivspieler Mathys Tel neigt sich wohl dem Ende zu. "Die Tendenz ist, dass er bleibt", sagte Sportdirektor Christoph Freund nach dem 4:3 (2:0) gegen Holstein Kiel: "Es prasselt viel auf ihn ein, wenn Mathys bei Bayern bleibt, ist es gut." Gegen den Aufsteiger hatte Tel im Aufgebot des Rekordmeisters gefehlt.

Am Freitag habe der Klub mit Tel "transparent und offen" besprochen, dass es angesichts der aktuellen Situation "keinen Sinn" mache, ihn in den Kader für die Partie gegen Kiel zu nehmen, hatte Freund vor der Partie bei Sky erklärt. Den 19-Jährigen begleiten seit mehreren Wochen Gerüchte über einen Abgang.

"Das ist keine leichte Entscheidung und da ist zuletzt viel Schwung reingekommen", sagte Freund im Anschluss an das Spiel: "Ich habe selten erlebt, dass sich für einen Spieler so viele Vereine melden, das war schon extrem. Es ist auch für Mathys eine extreme Situation."

Sollte der Franzose nun doch über das Ende des Wintertransferfensters am 3. Februar hinaus in München bleiben, winkt am Freitag im Heimspiel in der Bundesliga gegen Werder Bremen (20.30 Uhr/DAZN) wieder ein Kaderplatz. In der laufenden Saison kam Tel in nur 14 Pflichtspielen für das Team von Trainer Vincent Kompany zum Einsatz, dabei erzielte er keinen Treffer.