Werder Bremen einigt sich mit Horst Steffen als Nachfolger für Ole Werner

Die Trainersuche bei Werder Bremen ist beendet. Der Wechsel von Horst Steffen von der SV Elversberg zu Werder Bremen ist beschlossen.

Das geht schnell: Werder Bremen ist auf der Suche nach einem neuen Trainer fündig geworden. Horst Steffen übernimmt das Amt des am Dienstag freigestellten Ole Werner. Der 56 Jahre alte Erfolgscoach der SV Elversberg kostet laut "Sky" rund 350.000 Euro Ablöse und erhält einen Vertrag bis 2028.

"Horst hat uns in den Gesprächen inhaltlich wie menschlich absolut überzeugt. Er hat in den letzten sieben Jahren in Elversberg herausragende Arbeit geleistet. Horst steht für offensiven, attraktiven Fußball und eine sehr gute und klare Mannschaftsführung. Wir sind überzeugt, mit ihm gut gerüstet in die neue Saison zu gehen", sagt Clemens Fritz, Geschäftsführer Fußball beim SVW. Zur Vertragslaufzeit gibt es keine Angaben.

Steffen verpasste mit Elversberg am Montag haarscharf den Bundesliga-Aufstieg in der Relegation gegen den 1. FC Heidenheim, die Entscheidung fiel in der Nachspielzeit. Der gebürtige Krefelder, der zuletzt auch beim Erstliga-Aufsteiger 1. FC Köln als Trainer gehandelt wurde, hatte den Dorfklub innerhalb von zwei Jahren aus der Regionalliga Südwest in die 2. Liga geführt. Steffen, der seit 2018 in Elversberg im Amt ist, gilt als Bessermacher und Förderer des Nachwuchses.

Werner war nach seiner Ankündigung, seinen bis 2026 laufenden Vertrag in Bremen nicht zu verlängern, am Dienstag freigestellt worden.