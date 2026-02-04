- Anzeige -
- Anzeige -
Top News Fußball

Werder Bremen: Ex-HSV-Trainer soll wohl Nachfolger von Horst Steffen werden

  • Aktualisiert: 04.02.2026
  • 11:18 Uhr
  • SID

Werder Bremens Trainersuche befindet sich wohl auf der Zielgeraden

Werder Bremen hat offenbar einen Nachfolger für den entlassenen Trainer Horst Steffen gefunden. Nach übereinstimmenden Medienberichten stehen die Norddeutschen vor einer Einigung mit Daniel Thioune. Der 51-Jährige hatte bis Oktober Fortuna Düsseldorf trainiert und steht beim Zweitligisten noch bis Juni 2028 unter Vertrag. Pikant: Thioune hat auch eine HSV-Vergangenheit  von September 2020 bis April 2021 trainierte er die Rothosen.

Zuvor hatte Werder offenbar Wunschkandidat Bo Svensson abgesagt, auch Bo Henriksen galt als mögliche Option. Bremen steckt nach zehn Spielen ohne Sieg mitten im Abstiegskampf. Der Klub hatte sich nach dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach (1:1) von Steffen getrennt.

- Anzeige -
- Anzeige -
Mehr zur Bundesliga
Nicht mehr Teil der TSG-Geschäftsführung: Tim Jost
News

Hoffenheim und Jost trennen sich - Schicker alleiniger Boss

  • 04.02.2026
  • 11:25 Uhr
Foto : Enttäuschung nach dem Schlußpfiff bei den Spielern aus München , hier Harry Kane und rechts ... Jamal Musiala (FCB) Fussball Bundesliga , am Mi. 31.01.2026 Hamburger SV - FC Bayern München 2...
News

Jetzt zeigt sich, wie gut der FCB wirklich ist

  • 04.02.2026
  • 10:43 Uhr
El Mala hat einen steilen Aufstieg hinter sich
News

Said El Mala: Köln lehnte wohl England-Angebot ab

  • 04.02.2026
  • 10:22 Uhr

BVB: 1 Jahr Trainer in Dortmund! Niko Kovac zieht Fazit

  • Video
  • 01:10 Min
  • Ab 0
Klare Vorstellungen: Frankfurts neuer Coach Albert Riera
News

Rieras neues "Glücksrad": Schuhe putzen und Gartenarbeit

  • 04.02.2026
  • 06:25 Uhr
Bayern-Verteidiger Jonathan Tah
News

Schlechte Bayern-Phase? Tah winkt ab

  • 04.02.2026
  • 05:32 Uhr
Quicklebendig: Jamal Musiala
News

Musiala: "Ich lebe wieder"

  • 04.02.2026
  • 05:31 Uhr
Maier (l.) lobt Neuer in den höchsten Tönen
News

Legende Maier von Diskussionen um Neuer genervt

  • 04.02.2026
  • 05:31 Uhr
Fussball, Herren, Champions League, Saison 2025 2026, FC Bayern München - Royale Union Saint-Gilloise, 7.Spieltag, Allianz Arena Leon Goretzka (FC Bayern München) jubeln nach dem Spiel vor einer le...
News

Goretzka bekommt doch würdigen Abschied bei Bayern

  • 03.02.2026
  • 22:43 Uhr
imago images 1069428709Update
News

Schrecksekunde im Bayern-Training - Sorge um FCB-Star

  • 03.02.2026
  • 21:36 Uhr