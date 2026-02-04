Werder Bremen: Ex-HSV-Trainer soll wohl Nachfolger von Horst Steffen werden

Werder Bremens Trainersuche befindet sich wohl auf der Zielgeraden

Werder Bremen hat offenbar einen Nachfolger für den entlassenen Trainer Horst Steffen gefunden. Nach übereinstimmenden Medienberichten stehen die Norddeutschen vor einer Einigung mit Daniel Thioune. Der 51-Jährige hatte bis Oktober Fortuna Düsseldorf trainiert und steht beim Zweitligisten noch bis Juni 2028 unter Vertrag. Pikant: Thioune hat auch eine HSV-Vergangenheit von September 2020 bis April 2021 trainierte er die Rothosen.

Zuvor hatte Werder offenbar Wunschkandidat Bo Svensson abgesagt, auch Bo Henriksen galt als mögliche Option. Bremen steckt nach zehn Spielen ohne Sieg mitten im Abstiegskampf. Der Klub hatte sich nach dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach (1:1) von Steffen getrennt.