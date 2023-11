Werder-Trainer Werner droht Leverkusen-Duell zu verpassen

Anzeige

Werder Bremen muss die schwere Aufgabe gegen Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen womöglich ohne Cheftrainer Ole Werner angehen. Der 35-Jährige konnte am Donnerstag auf Grund eines grippalen Infekts weder das Training leiten noch an der Pressekonferenz teilnehmen. Die Vorbereitung auf die Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) leitet vorerst Co-Trainer Patrick Kohlmann.

"Wir werden mal abwarten, wie der morgige Tag läuft. Ich bin noch optimistisch, dass Ole am Samstag dabei sein wird", sagte Werders Leiter Profifußball Clemens Fritz: "Falls dies nicht der Fall sein wird, werden wir eine enge Abstimmung haben, um bestmöglich vorbereitet in das Spiel zu gehen."

Auch Sommerzugang Naby Keita konnte krankheitsbedingt am Donnerstag nicht trainieren und droht einmal mehr auszufallen. "Da ist ein sehr großes Fragezeichen", sagte Fritz.

Weiter offen ist, ob der zuletzt überzeugende Michael Zetterer oder der jahrelange Stammspieler Jiri Pavlenka nach ausgestandener Adduktorenverletzung im Tor stehen wird. "Am Samstag werden wir die Aufstellung bekannt geben und nicht vorher", sagte Fritz, der einst selbst für Werder und Leverkusen in der Bundesliga spielte.