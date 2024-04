Werders Keita verweigert Reise zum Auswärtsspiel

Anzeige

Mittelfeldspieler Naby Keita droht nach einer Disziplinlosigkeit eine saftige Strafe durch seinen Klub Werder Bremen. "Nachdem Naby gestern erfahren hat, nicht von Beginn an zu spielen, hat er sich entschieden, nicht in den Bus zu steigen, sondern nach Hause zu fahren", sagte Profifußball-Leiter Clemens Fritz kurz vor dem Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen am Sonntag.

Der zu Saisonbeginn geholte Keita, der immer wieder von Verletzungen geplagt war, beförderte sich mit der Aktion selbst ins Abseits. "Wir werden morgen mit ihm und seinem Berater über die Konsequenzen und das weitere Vorgehen sprechen", sagte Fritz.