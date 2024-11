Werner drei Jahre bei Werder: "Besserer Trainer geworden"

Drei Jahre im Amt - doch Ole Werner will zum kleinen Jubiläum nicht lange in der Vergangenheit schwelgen. "Gefühlstechnisch kann ich mich noch an vieles erinnern. Es war eine erfolgreiche Zeit", sagte der Trainer von Werder Bremen, der am 28. November 2021 zu seinem jetzigen Arbeitgeber stieß: "Jetzt geht es aber mit dem Heimspiel gegen Stuttgart weiter, und darauf wollen wir uns konzentrieren."