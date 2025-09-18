Werner vor Rückkehr in den RB-Kader

Trainer Ole Werner hat Angreifer Timo Werner die Rückkehr in den Spieltagskader beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig in Aussicht gestellt. "Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch", sagte Werner vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Köln am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky): "Es könnte darauf hinauslaufen."

Seit seiner Leih-Rückkehr von Tottenham Hotspur im Sommer stand Ex-Nationalspieler Werner noch nicht im Spieltagskader. Sein letztes Bundesliga-Spiel hatte der 29-Jährige vor seiner Zeit bei dem Premier-League-Klub im November 2023 absolviert.

Gegen den noch ungeschlagenen Aufsteiger aus Köln muss RB auf einige Stammkräfte verzichten. Nach zuletzt zwei Siegen nacheinander habe man dennoch "die Motivation, nachzulegen", sagte Werner: "Wir haben eine Gruppe, von der ich überzeugt bin. Das gilt nicht nur für die Spieler eins bis elf. Das gilt für alle Spieler."