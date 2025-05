Wieder "dahoam": Bayern erhalten Meisterschale

Die Meisterschale ist aus Sicht des FC Bayern wieder "dahoam": Um 20.38 Uhr am Samstagabend erhielt Kapitän Manuel Neuer die Trophäe, Klub-Ikone Thomas Müller stemmte sie nach dem 2:0 (1:0) im letzten Bundesliga-Heimspiel der Saison gegen Borussia Mönchengladbach in der Allianz Arena in den Himmel. Überreicht wurden die Schale und die Meistermedaillen von Marc Lenz und Steffen Merkel, den Geschäftsführern der Deutschen Fußball Liga (DFL).

Für Rekordmeister Müller ist es die 13. deutsche Meisterschaft, für die Bayern die 34. - nach der Premiere 1932 ist es die 33. in der Bundesliga. Trainer Vincent Kompany holte den Titel gleich in seinem ersten Jahr in München und die Schale damit zurück aus Leverkusen, das in der vergangenen Saison das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal gewonnen hatte. Für Stürmerstar Harry Kane ist es der erste Titel überhaupt in seiner Karriere.

Der Bayern-Abend stand ganz im Zeichen von Legende Müller. Der Ur-Münchner verabschiedete sich nach 25 Jahren im Klub und nach seinem 750. Pflichtspiel für die Profis von "seinen" Fans. Sein letztes Bundesligaspiel bestreitet er am 17. Mai bei der TSG Hoffenheim.