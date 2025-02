Wind in Stuttgart fraglich - Arnolds Ausfallzeit offen

Trainer Ralph Hasenhüttl vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg hat hinter den Einsatz von Torjäger Jonas Wind ein Fragezeichen gesetzt. Der Däne habe am Donnerstag nach Oberschenkelproblemen und Trainingspause wieder auf dem Platz gestanden, "da müssen wir schauen, wie er reagiert", sagte Hasenhüttl vor dem Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Definitiv fehlen werden dort Joakim Maehle (Gelbsperre) und Kapitän Maximilian Arnold mit seiner Innenbandverletzung im linken Knie. "Im schlimmsten Fall" könnte die Ausfallzeit fünf bis sechs Wochen betragen, sagte Hasenhüttl, "bei Maxi vielleicht aber auch nur zwei."

Er habe "selten einen so professionell arbeitenden Spieler gehabt wie Maxi. Sobald es irgendwie geht, wird er schnell wieder auf dem Platz stehen. Ohne Druck machen zu wollen. Ich bremse eher, aber bei Maxi ist das nicht notwendig", so Hasenhüttl. Wer Arnold in der Kapitänsrolle vertritt, ließ der 57-Jährige noch offen.