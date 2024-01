Winter-Transfers: Bayern-Sportchef Freund zuversichtlich

Anzeige

Sportdirektor Christoph Freund sieht den FC Bayern in Sachen Wintertransfers schon bei mehreren Personalien auf der Zielgerade. Der deutsche Fußball-Rekordmeister sei "gerade dabei, den ein oder anderen Deal zu fixieren", sagte Freund bei DAZN.

Aktuell werden der frühere Leipziger Nordi Mukiele von Paris St. Germain und Eric Dier (Tottenham Hotspur) als mögliche Zugänge diskutiert. Radu Dragusin vom CFC Genua hat sich angeblich für die Spurs entschieden.

Wegen der Abstellung von Min-Jae Kim und Noussair Mazraoui für den Afrika-Cup habe man intern "schon seit Längerem einige Namen diskutiert", berichtete Freund. Außerdem sei der Kader in dieser Saison "bei einigen Spielen auf Kante genäht" gewesen.

Als Volltreffer hat sich aus Sicht von Freund der Rekordtransfer von Harry Kane erwiesen. "Harry hat bewiesen, dass er jeden Cent wert ist", sagte der Österreicher (46) über den 95 Millionen Euro (plus Boni) teuren Star.

Auch deshalb schloss Freund weitere Verpflichtungen in dieser finanziellen Größenordnung nicht aus. "Wenn alles zusammenpasst, sich alle sicher sind, dass das der Mannschaft so viel geben könnte, dann wird das vielleicht immer wieder mal der Fall sein", sagte er und ergänzte: "Es ist aber natürlich auch ein gewisses Risiko. Wenn es nicht so gut funktioniert, werden die Kritiker sehr schnell laut."