Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg muss im Saisonendspurt auf Mittelfeldspieler Mattias Svanberg verzichten. Wie der Klub am Dienstag mitteilte, habe der Schwede nach seiner Einwechslung beim 2:2 (1:2) beim FSV Mainz 05 am Samstag eine Muskelverletzung in der Kniekehle erlitten. Damit falle der 26-Jährige für die Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den SC Freiburg aus.