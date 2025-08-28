Wolfsburg leiht Lyons Außenverteidiger Kumbedi aus

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat kurz nach dem geglückten Saisonstart einen weiteren Rechtsverteidiger verpflichtet. Der französische U21-Nationalspieler Sael Kumbedi kommt auf Leihbasis von Olympique Lyon zu den Niedersachsen. Er bringe gleichermaßen "Erfahrung und Entwicklungspotenzial" mit, sagte Sportdirektor Sebastian Schindzielorz.

Für Kumbedi ist Wolfsburg die erste Station außerhalb Frankreichs. "Der Schritt in die Bundesliga ist für mich eine großartige Herausforderung", sagte der 20-Jährige: "Ich freue mich auf viele neue Gesichter und darauf, meine Qualitäten beim VfL einzubringen. Wolfsburg hat mir vom ersten Gespräch an ein sehr gutes Gefühl gegeben."