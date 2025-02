Wolfsburg muss vorerst auf Keeper Grabara verzichten

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg muss vorerst auf der Torwartposition umplanen. Wie der Tabellenzehnte am Montag mitteilte, wird Stammkeeper Kamil Grabara "bis auf Weiteres" ausfallen. Grund dafür ist eine "eine Muskelverletzung im rechten vorderen Oberschenkel" beim 26-Jährigen, die er erst am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt (1:1) erlitten hat.

Grabara hatte in der 66. Minute ausgewechselt werden müssen, weshalb Wölfe-Ersatztorwart Marius Müller (31) zu seinem Bundesligadebüt gekommen war. Der Ex-Schalker dürfte fortan weiter im VfL-Tor stehen. Erst seit Sommer spielt Grabara in Wolfsburg und kam in allen 23 Pflichtspielen zum Einsatz. Acht Mal kassierte er dabei kein Gegentor.