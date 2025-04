Wolfsburg plagt Verletzungsmisere vor Union

Trainer Ralph Hasenhüttl vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg muss im Kampf um die europäischen Plätze auf mehrere Abwehrspieler verzichten. Wie der Coach am Freitag mitteilte, fallen die Stamm-Innenverteidiger Denis Vavro und Konstantinos Koulierakis wegen Muskelverletzungen für das Spiel bei Union Berlin am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) aus. Dazu wackelt in der Defensive auch Sebastiaan Bornauw, den eine Blessur am Fuß plagt.

Der 18-jährige David Odogu wird daher voraussichtlich sein Bundesliga-Debüt geben - das sei "mehr oder weniger" sicher, sagte Hasenhüttl. Der ebenfalls 18 Jahre alte Innenverteidiger Till Neininger habe ebenfalls die ganze Woche mit der Mannschaft trainiert und sei eine Option für Sonntag.

Neben der stark angeschlagenen Defensive ist auch die Wolfsburger Offensive ein Problem. Nur ein Punkt und ein Tor aus den vergangenen drei Spielen lassen den Traum von den europäischen Plätzen in weite Ferne rücken. "Am besten holt man sich Selbstvertrauen, indem man Tore macht", sagte Hasenhüttl am Freitag. "Wir haben genug Qualität und müssen versuchen, die Qualität auf den Platz zu bekommen", ergänzte der 57-Jährige.

Nach der 0:1-Niederlage gegen den 1. FC Heidenheim am vergangenen Samstag hatte es zuletzt auch Spekulationen über Hasenhüttls Zukunft nach der laufenden Saison gegeben. "Ich bin schon zu lange in dem Geschäft, als dass mich das irgendwie beschäftigen würde", sagte der Cheftrainer gelassen.