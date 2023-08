Wolfsburg-Profi Baku hat Kinder-Projekt im Kongo gestartet

Anzeige

Zusammen mit der internationalen Kinderhilfsorganisation World Vision hat Fußball-Nationalspieler Ridle Baku in der Demokratischen Republik Kongo das Projekt "Improved After" gestartet. Die Aktion in der Heimat der Eltern des Fußballprofis hat zum Ziel, stark benachteiligte Mädchen und Jungen in der Region Beni zu stärken.

"Ein Teil meiner Familie lebt noch dort. Deshalb ist mir dieses Thema ein ganz besonderes Anliegen", sagte der 25-Jährige vom Bundesligisten VfL Wolfsburg. Der in Mainz geborene Abwehrspieler hatte im vergangenen Jahr erstmals das afrikanische Land besucht.