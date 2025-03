Wolfsburg und Europa: "Das reicht einfach nicht"

Maximilian Arnold verstand die Welt nicht mehr. "Es nervt mich brutal", sagte der Kapitän des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg nach dem ernüchternden 0:1 (0:1) gegen den 1. FC Heidenheim, das den Europapokal-Ambitionen der Wölfe einen kräftigen Dämpfer versetzte: "Das reicht einfach nicht. Das war zu wenig von allen."

Auch Sportdirektor Sebastian Schindzielorz zählte nach drei Spielen ohne Sieg die eigene Mannschaft an. "Ich hatte von der ersten Minute an nicht das Gefühl, dass wir hier was holen wollen. So können wir auf jeden Fall nicht weitermachen. Das ist eine absolute Enttäuschung für uns", sagte der 46-Jährige.

"Wir müssen aufpassen, dass wir uns unsere gute Saison jetzt nicht kaputt machen", meinte Trainer Ralph Hasenhüttl, der von seinem Team das "schlechteste Spiel der Saison" gesehen hatte. In dieser "entscheidenden Phase" sei das "vielleicht ein Zeichen, dass wir dem Druck nicht gewachsen sind".

Aufgeben wollen Arnold und Co. den Traum von Europa aber noch lange nicht. "Auf gar keinen Fall", sagte der Mittelfeldspieler: "Ich habe so eine Krawatte, ich würde am liebsten morgen wieder spielen. Wir haben sieben Spiele, das ist das, was zählt."