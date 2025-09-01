Wolfsburg verpflichtet Seelt und Daghim

Der VfL Wolfsburg hat kurz vor der Schließung des Transferfensters den niederländischen Innenverteidiger Jenson Seelt verpflichtet. Der 22-Jährige kommt für ein Jahr auf Leihbasis vom Premier-League-Klub AFC Sunderland, Seelt war 2023 von der PSV Eindhoven auf die Insel gewechselt. Dazu holten die Wölfe für die Offensive leihweise den dänischen U21-Nationalspieler Adam Daghim von Red Bull Salzburg.

Dafür verlässt Jungprofi David Odogu die Niedersachsen. Der 19 Jahre alte Abwehrspieler, der mit der deutschen U17 im Jahr 2023 Welt- und Europameister wurde, wechselt zur AC Mailand und soll dem VfL laut Medienberichten bis zu zehn Millionen Euro einbringen.

"Wir freuen uns, mit Jenson Seelt einen weiteren Spieler für unsere Abwehr gewonnen zu haben. Jenson hat Stärken mit dem und gegen den Ball und ist eine echte Bereicherung für unsere Defensive", sagte Sportdirektor Sebastian Schindzielorz. Und Daghims "Vielseitigkeit, gepaart mit seiner immensen Geschwindigkeit, macht ihn für unsere Offensive besonders wertvoll und für den Gegner unberechenbar".