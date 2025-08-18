Wolfsburgs Vavro fällt mit Muskelverletzung aus

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg muss bis auf Weiteres auf Abwehrspieler Denis Vavro verzichten. Der 29-Jährige erlitt beim 9:0-Erfolg in der ersten DFB-Pokalrunde bei der SV Hemelingen am Samstag eine "schwerwiegende Muskelverletzung im Adduktorenbereich". Das teilten die Niedersachsen am Montag mit. Der Slowake wird in den kommenden Tagen operiert.

Bei Andreas Skov Olsen gaben die Wölfe hingegen Entwarnung: Beim Angreifer, der gegen Hemelingen ebenfalls ausgewechselt werden musste, konnte "eine schwere Verletzung am Sprunggelenk ausgeschlossen" werden, hieß es in einem Vereinsstatement.