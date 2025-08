Woltemade mit guter Leistung bei VfB-Erfolg

Der wechselwillige Nationalspieler Nick Woltemade hat im Testspiel des DFB-Pokalsiegers VfB Stuttgart gegen den französischen Fußball-Erstligisten FC Toulouse einen guten Eindruck hinterlassen. Der Stürmer kam beim 6:0-Erfolg der Schwaben in Heimstetten in der ersten Halbzeit zum Einsatz und bereitete das Tor von Chris Führich (27.) vor.

Deniz Undav (10.) hatte den VfB in Führung gebracht, Jeff Chabot (60.) traf nach dem Wechsel. Nach den 90 Minuten wurde noch eine Verlängerung gespielt, in dieser erzielten Lazar Jovanovic (101.) und Ermedin Demirovic (106., 120.) die weiteren Tore.

Woltemade (Vertrag bis 2028) ist sich angeblich mit dem deutschen Rekordmeister Bayern München über einen Wechsel in diesem Sommer einig. Die Bayern haben bislang 50 Millionen plus fünf Millionen Euro Boni für den 23-Jährigen geboten. Stuttgart will aber dem Vernehmen nach erst ab 65 Millionen mit den Münchnern verhandeln.

"Ich bleibe bei dem, was ich vor fünf Wochen gesagt habe: Wir wollen mit Nick in die nächste Saison gehen – und wenn etwas Außergewöhnliches passiert, sind wir bereit, uns an einen Tisch zu setzen. Daran hat sich nichts geändert", hatte der Stuttgarter Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle in einem am Freitag erschienenen Interview (Münchner Merkur/tz) erklärt.