Woltemade nimmt VfB-Training auf

Shootingstar Nick Woltemade hat inmitten der Spekulationen um einen möglichen Transfer zum FC Bayern seine Arbeit beim VfB Stuttgart wieder aufgenommen. Der 23-Jährige reiste mit dem DFB-Pokalsieger am Montag ins Trainingslager an den Tegernsee, wo am Nachmittag (17.00 Uhr) die erste Einheit auf dem Platz ansteht. Bei der Ankunft am Teamhotel schrieb Woltemade, seine Kappe tief ins Gesicht gezogen, einige Autogramme für Fans.

Am Samstag hatte er bereits die obligatorischen Leistungstests beim VfB absolviert. Für Trainer Sebastian Hoeneß kam dies trotz der jüngsten Wechselspekulationen "nicht überraschend", wie er versicherte. Der Coach war mit Woltemade in den vergangenen Wochen "immer im Austausch gewesen", zuletzt habe er am Freitag noch mit dem umworbenen Angreifer telefoniert.

Hoeneß und der VfB erwarten, dass sich Woltemade vom Werbern der Bayern, denen er bereits eine Zusage gegeben haben soll, nicht in seiner täglichen Arbeit beeinflussen lässt. "Nick ist da, alles andere ist für mich jetzt nicht relevant", wird Hoeneß in der Stuttgarter Zeitung/Nachrichten zitiert.

Woltemade besitzt beim VfB einen Vertrag bis 2028 - ohne Ausstiegsklausel. Die bisherigen Angebote der Bayern über 40 bzw. 50 Millionen Euro plus jeweils fünf Millionen an Boni hatten die Schwaben abgelehnt. Sie stellen sich angeblich mindestens 65 Millionen Euro Ablöse vor. Ein drittes Angebot wollen die Münchner aber vorerst nicht abgeben, heißt es.