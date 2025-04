Woltemade: Warte nicht auf Nagelsmann-Anruf

Shootingstar Nick Woltemade übt sich in Sachen deutsche Nationalmannschaft in Geduld. Julian Nagelsmann habe sich noch nicht bei ihm gemeldet, sagte der Stürmer von Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart der Kreiszeitung - und er warte auch nicht auf den Anruf des Bundestrainers.

"Ich empfinde das Warten auf bestimmte Situationen immer als etwas komisch. Ich lebe lieber im Moment und genieße ihn. Und wenn ich weiter an mir arbeite, dann wird es vielleicht irgendwann kommen", sagte Woltemade. Er freue sich sehr auf die U21-EM im Sommer, "alles andere wird kommen, wie es kommen soll".

Der 23-Jährige wurde zu seiner Bremer Zeit als "Stolpermade" beschimpft, jetzt sorgt er als "Wolte-Messi" für Aufsehen. In 27 Pflichtspielen gelangen ihm in dieser Saison 13 Tore. "Es waren verrückte zwölf Monate und ich genieße den Moment, aber ich habe in den vergangenen Wochen und Monaten auch sehr hart dafür gearbeitet", sagte er und versprach: "Ich werde alles daransetzen, dass es so weitergeht."

Genugtuung verspüre er nicht, "wirklich Nullkommanull". Kritik gehöre "zum Fußball dazu, auch wenn man sich daran erst einmal gewöhnen muss". Zu Werder, am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) Stuttgarter Gegner, habe er weiterhin eine gute Beziehung. "Und ich hatte auch nach meinem Wechsel nicht das Gefühl, dass es mir niemand gönnen würde, dass ich nun für den VfB spiele."