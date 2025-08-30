Woltemade-Wechsel zu Newcastle United perfekt

Der überraschende Wechsel des Fußball-Nationalspielers Nick Woltemade vom VfB Stuttgart in die Premier League ist perfekt. Wie sein neuer Klub Newcastle United am Samstag mitteilte, unterschrieb der Bundesliga-Shootingstar einen "langfristigen Vertrag". Als Ablösesumme sollen nach Medienberichten 85 Millionen Euro plus fünf Millionen an möglichen Zusatzzahlungen fällig werden.

"Es ist ein großer Schritt in meinem Leben, Deutschland zu verlassen, aber jeder hat mich so herzlich empfangen, dass es sich bereits wie eine Familie anfühlt", wird Woltemade auf der Klub-Homepage zitiert: "Ich habe ein wirklich gutes Gefühl aus dem Gespräch mit dem Cheftrainer, dass dies der richtige Ort für mich ist, um mein bestes Niveau zu erreichen."

Auch der VfB bestätigte den Abschied des 23-Jährigen nach nur 425 Tagen in Stuttgart. "Nachdem wir einen Transfer von Nick in der laufenden Transferperiode lange Zeit ausgeschlossen hatten, haben sich die Rahmenbedingungen kurzfristig in einer solchen Größenordnung verändert, dass wir im Sinne unserer Gesamtverantwortung für den VfB Stuttgart – bei allem Wissen um Nicks sportlichen Wert – nun doch einem Verkauf zugestimmt haben", sagte Vorstandschef Alexander Wehrle.

Trainer Sebastian Hoeneß hatte verärgert auf den Transfer reagiert, nachdem die Klubführung zunächst Woltemades Verbleib verkündet hatte. "Fakt ist, dass es für uns ein herber Verlust ist", sagte der Coach am Freitag und bemängelte, dass es nicht gelungen sei, "Dinge umzusetzen", die man sich gemeinsam vorgenommen habe.

Wochenlang hatte Rekordmeister Bayern München versucht, Woltemade zu verpflichten, die finanziellen Vorstellungen der Klubs lagen aber zu weit auseinander. Pokalsieger Stuttgart lehnte während der Verhandlungen mehrere Angebote des Meisters ab, ehe Wehrle öffentlich die finale Absage erteilte. Anschließend absolvierte Woltemade die ersten drei Pflichtspiele der Stuttgarter und erzielte zuletzt in der ersten DFB-Pokalrunde bei Eintracht Braunschweig (8:7 i.E.) einen Treffer.