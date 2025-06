Zehnter wechselt zu Wolfsburg

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat Außenbahnspieler Aaron Zehnter verpflichtet. Wie der Klub am Montag bekannt gab, wechselt der 20-Jährige vom Zweitligisten SC Paderborn zu den Niedersachsen. Beim VfL unterschrieb Zehnter, der in der vergangenen Saison auf drei Tore und zwölf Vorlagen in der 2. Liga kam, einen Vertrag bis 2030. Über die Ablösesumme machten die Vereine keine Angaben.