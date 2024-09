Zeidler will den Bann brechen: "Spüre die Erwartungshaltung"

Den Bann brechen und den ersten Erfolg feiern: Trainer Peter Zeidler vom VfL Bochum geht mit viel Hoffnung in das Bundesliga-Duell zweier punktloser Teams gegen Holstein Kiel. "Ich spüre die Erwartungshaltung der Fans. Aber die haben wir auch", sagte der 62-Jährige mit Blick auf den Samstag (15.30 Uhr/Sky): "Wir wollen uns morgen durchsetzen und mindestens ein Tor mehr erzielen als der Gegner. So gehen wir in die Partie."