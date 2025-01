Zerrung: Bayern "einige Tage" ohne Goretzka

Fußball-Rekordmeister Bayern München muss in den kommenden Tagen auf Mittelfeldspieler Leon Goretzka verzichten. Wie der Klub am Sonntag mitteilte, erlitt der 29-Jährige im Bundesliga-Spiel am Samstag beim SC Freiburg (2:1) eine Zerrung im linken, hinteren Oberschenkel und "wird einige Tage pausieren". Goretzka war in der 40. Minute ausgewechselt worden.

Für die Partie in der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) gegen Slovan Bratislava hat die Verletzung aber keine Auswirkung, dort ist Goretzka nach seiner dritten Gelben Karte ohnehin gesperrt. Am Samstag in der Bundesliga-Partie gegen Holstein Kiel könnte er bei schneller Genesung wieder zur Verfügung stehen.

In der Sommerpause galt der 57-malige Nationalspieler als Wechselkandidat, blieb aber an der Säbener Straße und spielt auch aufgrund einiger Verletzungen im Kader wieder eine größere Rolle in der Mannschaft von Trainer Vincent Kompany.