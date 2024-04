Zum 50. Stadionjubiläum: BVB läuft im Sondertrikot auf

Anzeige

50 Jahre Westfalenstadion: Borussia Dortmund läuft in der Fußball-Bundesliga am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen den VfB Stuttgart im Sondertrikot auf. Das eigens angefertigte Trikot "zu Ehren des Jubiläums" des Stadions vereine "im Design die verschiedenen Ausbaustufen des 1974 eröffneten Westfalenstadions und heutigen Signal Iduna Parks", teilte der BVB am Mittwoch mit.

Angelehnt ist das Shirt an das "Trikot, das beim ersten Mannschaftsfoto im Stadion getragen wurde". Die Logos sind im Retro-Look, im Nacken sind die Jahreszahlen "1974 - 2024" zu erkennen.

Der Preis liegt bei 99,99 Euro, erhältlich ist das Trikot ab Freitagmorgen online und in den BVB-Fanshops. Zur Stückzahl machte der Verein keine Angaben, es gebe die in Boxen verpackten Sonderanfertigungen "solange der Vorrat reicht".