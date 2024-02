Zum 80.: Kahn gratuliert "Vorbild" Maier

Anzeige

Torwart-Legende Oliver Kahn hat seinem Vorgänger Sepp Maier mit warmen Worten zu dessen Ehrentag gratuliert. "Herzlichen Glückwunsch zum 80. Geburtstag an Sepp, eine wahre Torwartlegende, mein persönliches Vorbild und einer meiner besten Freunde", schrieb Kahn am Mittwoch in einem Post auf X.

Sowohl Kahn als auch Maier hatten über viele Jahre das deutsche Torwartspiel geprägt - beim FC Bayern und in der deutschen Nationalmannschaft. Maier war nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn zudem über viele Jahre als Torwarttrainer in München und beim DFB aktiv und dabei auch maßgeblich an Kahns Karriere beteiligt.

"Danke, dass du mich all die Jahre begleitet hast und mich immer zu Höchstleistungen als Torhüter angetrieben hast", würdigte Kahn seinen Freund: "Bleib gesund und behalte deinen einzigartigen Sinn für Humor!"