Zwei Elfmeter für den BVB? Jetzt spricht Schiri Schlager

Can stellt Schiedsrichter in Kabine zur Rede

Bei der Situation mit Guirassy sei das ähnlich gewesen. "Ich sehe das wirklich kurze Halten, auch das war für mich nicht ursächlich", sagte der Schiedsrichter.

BVB-Kapitän Emre Can sah vor allem die zweite Szene völlig anders und ging nach dem Spiel sogar in Schlagers Kabine.

"Ich habe mit ihm geredet - er ist noch immer der Meinung, es war kein Elfmeter. Ich verstehe das nicht. Wenn du mit gefühlt 35 km/h in den Sechzehner gehst, und dann kommt so ein Kontakt - wie kann man da keinen Elfmeter geben? Da musst du den Mut haben, auch hier in Frankfurt, rauszugehen und dir das anzuschauen. Wenn du dann sagst: Trotzdem kein Elfmeter - ok. Ich verstehe das nicht, ich kann es mir nicht erklären."