Zwei Spiele Sperre für Unions Schäfer

Fußball-Bundesligist Union Berlin muss zwei Partien auf seinen Mittelfeldspieler Andras Schäfer verzichten. Der 24-Jährige wurde nach seiner Roten Karte im Spiel beim VfB Stuttgart (0:2) für zwei Spiele gesperrt. Das entschied das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Dienstag.

Schäfer hatte am Freitag Stuttgarts Verteidiger Josha Vagnoman mit der offenen Sole am Knie getroffen. Dafür war der ungarische Nationalspieler in der 69. Minute von Schiedsrichter Robert Schröder des Feldes verwiesen worden. Schäfer verpasst damit die Partie gegen Werder Bremen am Samstag und das Spiel bei Eintracht Frankfurt nach der Länderspielpause am 30. März (beide 15.30 Uhr/Sky).