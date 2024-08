Auswärtsspiel in Deutschland: Münchner CL-Gastspiel auf Schalke

Anzeige

Vier Auswärtsspiele, doch ein Gastspiel steigt in Deutschland: Bayern München hat bei der Champions-League-Auslosung auch eine nationale Reise zugeteilt bekommen. Das Team von Trainer Vincent Kompany reist in der neuen Ligaphase nach Gelsenkirchen, wo es auf Schalke zum Duell mit Schachtar Donezk kommt. Der ukrainische Meister trägt seine Heimspiele in der Königsklasse aufgrund des russischen Angriffskrieges in der Veltins-Arena aus.

In der vergangenen Saison hatte der Klub seine internationalen Heimspiele im Volksparkstadion des Hamburger SV bestritten. Weitere "Heimgegner" für Donezk in diesem Jahr sind Atalanta Bergamo, Young Boys Bern und Stade Brest. Auswärts treten die "Gelsenkirchener" unter anderem in der unmittelbaren Nachbarschaft bei Borussia Dortmund an.

Die neue Königsklassen-Saison startet in rund zweieinhalb Wochen vom 17. bis 19. September. Der Spielplan wird am Samstag durch die Europäische Fußball-Union (UEFA) veröffentlicht. Die bisher bekannte Vorrunde mit acht Vierergruppen und sechs Spieltagen wird durch eine Ligaphase ersetzt. In dieser absolviert jedes Team acht Begegnungen gegen acht unterschiedliche Mannschaften - je vier Heim- und Auswärtsspiele.