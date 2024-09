Bayern wollen Rekordserie zum Start fortsetzen

Anzeige

Der FC Bayern will zum Start in die neue Champions League seine beeindruckende Rekordserie fortsetzen. Die Münchner haben in den vergangenen 20 Spielzeiten der Königsklasse ihr Auftaktspiel jeweils gewonnen. Die Tordifferenz beläuft sich dabei auf 51:5.

"Ein Sieg ist immer wichtig, gerade im Eröffnungsspiel", betonte Joshua Kimmich vor dem Auftakt am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) gegen Dinamo Zagreb. Der FC Bayern habe "in der Vergangenheit immer wieder gute Starts hingelegt, aber das bedeutet nichts für Dienstag. Wir müssen da rausgehen und das als Team zeigen", forderte Torjäger Harry Kane auf der Vereinsseite.

Die letzte Niederlage im ersten Siel der Champions League gab es für die Bayern 2002 beim 2:3 bei Deportivo La Coruna. Eine Pleite mit Folgen: Danach schieden die Münchner zum ersten und bislang einzigen Mal schon in der Vorrunde aus.

In dieser Saison gibt es die klassische Gruppenphase allerdings nicht mehr. Das neue Format mit 36 statt 32 Teams beinhaltet eine Ligaphase, in der die Bayern zunächst gegen acht verschiedene Teams spielen. "Auch wenn wir den Modus noch nicht gespielt haben, zählt jedes Spiel gefühlt noch ein bisschen mehr", sagte Kimmich: "Es ist jetzt nicht so wie in der Vergangenheit, dass man mit einem guten Start schon durch ist."

Die Bayern spielen bis Ende Januar gegen Zagreb, Paris Saint-Germain, Benfica Lissabon, Slovan Bratislava (alle heim), Barcelona, Feyenoord Rotterdam, Aston Villa und Schachtar Donezk (auswärts). Um sich direkt für das Achtelfinale zu qualifizieren, müssen sie einen der ersten acht Plätze der Gesamttabelle erreichen. Ansonsten drohen die Play-offs.