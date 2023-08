Champions League: Färöer-Team KI Klaksvik sorgt weiter für Furore

Anzeige

Meister KI Klaksvik von den Färöer Inseln mischt in der Qualifikation zur Champions League weiter munter mit. Nach Siegen gegen den ungarischen Meister Ferencvaros Budapest und den schwedischen Meister BK Häcken gewann das Team von den Inseln in der dritten Runde das Hinspiel gegen den norwegischen Meister Molde FK mit 2:1 (0:0).

Dabei konnte Klaksvik einen 0:1-Rückstand drehen. Stürmer Arni Frederiksberg avancierte erneut zum Matchwinner und erzielte seinen fünften und sechsten Treffer in der laufenden Qualifikation. Die Partie wurde nicht in Klaksvik, sondern im Stadion der Nationalmannschaft Färöers ausgetragen.

Am kommenden Dienstag findet das Rückspiel zwischen den beiden Teams statt. Mit dem Einzug in die dritte Runde gelang Klaksvik bereits Historisches. Das Team von Trainer Magne Hoseth ist die erste Färöer-Mannschaft, die diese Runde erreicht hat. Bei einer Niederlage würde Klaksvik noch die Chance haben, sich in weiteren Qualifikationsrunden einen Platz in der Europa League zu sichern, bei einem Weiterkommen wartet ein letztes Hin- und Rückspiel in den Playoffs.

Mit einem Sieg in der Playoff-Runde wäre der Sprung in die Gruppenphase der Champions League geschafft, eine Niederlage bringt einen Startplatz in der Europa League ein. Schon jetzt ist ein Einzug in die Conference League sicher.

Alle Ergebnisse der dritten Runde der Qualifikation für die Champions League im Überblick:

CHAMPIONS WEG:

Dienstag, 8. August 2023:

Rakow Tschenstochau/Polen - Aris Limassol/Zypern 2:1 (1:0)

FC Kopenhagen - Sparta Prag 0:0

AEK Athen - Dinamo Zagreb (verlegt)

KI Klaksvik/Färöer - Molde FK/Norwegen 2:1 (0:0)

Olimpija Ljubljana - Galatasaray Istanbul 0:3 (0:1)

Mittwoch, 9. August 2023:

Slovan Bratislava - Maccabi Haifa/Israel (20.30)

LIGAWEG:

Dienstag, 8. August 2023:

PSV Eindhoven - Sturm Graz 4:1 (3:1)

Sporting Braga - TSC Backa Topola/Serbien 3:0 (2:0)

Mittwoch, 9. August 2023:

Panathinaikos Athen - Olympique Marseille (20.00)

Glasgow Rangers - Servette Genf (20.45)