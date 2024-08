Champions League: Grimaldo wünscht sich Duell mit Real Madrid

Anzeige

Europameister Alejandro Grimaldo von Double-Gewinner Bayer Leverkusen hat für die kommende Champions League Saison schon einen Wunschgegner. Auf die Frage, welches Team er am liebsten schlagen würde, sagte der Spanier der Sport Bild: "Real Madrid. Sie sind heutzutage die beste Mannschaft der Welt, sie prägen diesen Wettbewerb."

Auf den Titelverteidiger zu treffen "wäre toll", sagte Grimaldo, "vielleicht in einem tollen K.o.-Duell oder einem großen Finale". Das Endspiel in München zu erreichen wäre "natürlich schön", erklärte der 28-Jährige: "Aber die Champions League ist durch den neuen Modus auch ein anderer Wettbewerb. Es wird Überraschungen geben, alle müssen sich da erst mal reinfuchsen." Leverkusen wolle die Teilnahme "auf jeden Fall genießen. Die Champions League ist die schönste Bühne".

Am Donnerstag findet ab 18.00 Uhr (Sky) in der UEFA-Zentrale in Nyon/Schweiz die Auslosung mit 36 Mannschaften statt. Den Modus mit einer Liga- statt einer Gruppenphase begrüßt Grimaldo: "Ich finde es gut, dass man auf mehr unterschiedliche Mannschaften trifft. Dadurch werden einzelne Spiele mehr Bedeutung und Aufmerksamkeit bekommen." Das neue Format werde in den nächsten Wochen, wenn der Wettbewerb starte, "für alle verständlicher werden".