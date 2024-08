Champions League: Letzte vier Tickets vergeben

Anzeige

Die Königsklasse ist komplett. Am Mittwochabend haben sich mit Dinamo Zagreb, Roter Stern Belgrad, OSC Lille und Slovan Bratislava die letzten vier Teams für die reformierte Champions League qualifiziert.

Nachdem sich Zagreb nach einem 3:0-Sieg im Hinspiel bereits am frühen Abend mit einem 2:0 (1:0) eines der letzten Tickets gesichert hatte, zogen die anderen Teams am späten Abend nach. In der Slowakei sorgte ein später Doppelschlag für Ekstase. Slovan Bratislava drehte mit den zwei ehemals in Deutschland aktiven Profis Kevin Wimmer (1. FC Köln, Hannover 96, Karlsruher SC) und Robert Mak (1. FC Nürnberg) in der Schlussphase die Partie gegen den FC Midtjylland und gewann mit 3:2 (1:1).

OSC Lille reichte nach einem 2:0 in der Vorwoche eine 1:2 (0:1)-Niederlage gegen den tschechischen Vizemeister Slavia Prag. Der norwegische Meister Bodö/Glimt verlor nach einem 2:1-Erfolg im Hinspiel ebenfalls und verpasst somit die Champions League. Der serbische Meister Roter Stern Belgrad siegte mit 2:0 (1:0).

Die Auslosung für die neu eingeführte Hauptrunde findet am Donnerstag statt. Die Gruppenphase wird durch eine Ligaphase ersetzt. Statt bislang 125 Partien wird es insgesamt 189 geben. Die K.o-Phase bleibt unverändert. Aus Deutschland haben sich in Meister Bayer Leverkusen, dem VfB Stuttgart, Bayern München, RB Leipzig und Borussia Dortmund gleich fünf Klubs qualifiziert.