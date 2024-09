FC Bayern: Neuer leidet mit Goretzka

Anzeige

Bayern Münchens Kapitän Manuel Neuer hat Leon Goretzka den Rücken gestärkt. "Im Grunde genommen leiden wir Spieler auch mit, die ihn sehr lange kennen und ihn als Mensch und Spieler sehr schätzen. Leon ist immer ein wichtiger Faktor auf dem Platz gewesen, und deshalb wünscht sich auch jeder, dass er wieder auf dem Platz mit uns kickt. Ich glaube an ihn", sagte Neuer vor dem Start in die Champions League am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) gegen Dinamo Zagreb.

Der 57-malige Nationalspieler Goretzka galt vor der Saison als Verkaufskandidat beim Rekordmeister, es gab aber keinen Abnehmer. Am Samstag fehlte der 29-Jährige beim 6:1 der Bayern in Kiel wie schon zum Auftakt im DFB-Pokal in Ulm (4:0) im Kader. Dennoch: "Er ist bis in die Haarspitzen motiviert, das sieht man in jedem Training. Ich bin fest davon überzeugt, dass seine Zeit kommen wird", betonte Neuer.

Gegen Zagreb wird Goretzka, der in dieser Saison erst auf wenige Einsatzminuten kommt, ins Münchner Aufgebot zurückkehren. Durch die Verletzung von Sacha Boey "stellt sich die Frage nicht", sagte Trainer Vincent Kompany, der ansonsten ungern über das Thema spricht. Ganz allgemein sagte er am Montag nur: "Jeder Spieler muss sich für jedes Spiel beweisen."

Sportvorstand Max Eberl hatte dagegen am Sonntag bei Sport1 noch einmal ausführlich Stellung bezogen. "Ich habe ihm gesagt, dass es schwer wird. Ich kann als Verein ja nur diese Klarheit geben und eben nicht rumeiern", sagte Eberl. Goretzka verhalte sich aber "top". Er sei "nicht außen vor – aber andere haben im Moment die Nase ein Stück weit vorn". Dass Goretzka sauer sei, "das verstehe ich".

Der Vertrag von Goretzka in München läuft noch bis 2026. Der Mittelfeldspieler ist einer der Topverdiener in München.