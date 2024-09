Matthäus ist Fan der neuen Champions League

Anzeige

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat sich als Fan der neuen Champions League geoutet. "Ich finde es richtig cool. Es wird kein Geplänkel mehr geben, weil in der Gruppenphase die zwei besten Mannschaften früh alles klar gemacht haben. Stattdessen spielen jede Woche richtig starke Teams gegeneinander. Es wird härter zugehen, weil es da ständig um alles geht", sagte Matthäus in einem ran-Interview.

Die Königsklasse spielt in dieser Saison erstmals in einer Liga mit 36 Mannschaften. Jedes Team absolviert zunächst acht Spiele. "Die Spieler und Vereine wollen mehr Geld verdienen und die Verbände müssen dafür sorgen, dass das möglich ist. Da ist es für mich legitim, vorhandene Wettbewerbe anzupassen. Ich denke, dass die zusätzlich möglichen Champions-League-Spiele in Sachen Belastung keinen großen Unterschied machen werden", sagte Matthäus, der sicher ist, dass man "viele Leckerbissen erleben" werde.

Das Endspiel 2025 findet in München statt, Matthäus traut dem FC Bayern die Teilnahme zu. "Schon in der vergangenen Saison war die Champions League der beste Wettbewerb für die Bayern", sagte der 63-Jährige: "Das Endspiel im eigenen Stadion zu haben ist vielleicht nochmal eine Zusatzmotivation." Als Favoriten auf den Titel nannte Matthäus aber den amtierenden Champion Real Madrid und Manchester City.