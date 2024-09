Neuer: "Starte nicht in Saison, um auf Wiedersehen zu sagen"

Bayern Münchens Kapitän Manuel Neuer hat erneut seine Zukunft beim Rekordmeister offen gelassen. Natürlich sei das "Finale dahoam" in der Champions League am 31. Mai 2025 "immer ein würdiger Abschluss. Aber dann geht es ja noch weiter mit der Klub-WM. Und außerdem habe ich ja schon gesagt, dass ich jetzt nicht in die Saison starte, um am Ende auf Wiedersehen zu sagen und meine Karriere zu beenden", betonte der 38-Jährige vor dem Start in die neue Königsklasse am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) gegen Dinamo Zagreb.