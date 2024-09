VfB in Madrid: "Zeigen, was wir drauf haben"

Sebastian Hoeneß will sein "Outfit angemessen verändern", und überhaupt soll sich sein VfB Stuttgart zum Champions-League-Auftakt bei Titelverteidiger Real Madrid von der besten Seite zeigen. "Das ist eine Riesengelegenheit, uns mit den Besten zu messen und zu zeigen, was wir drauf haben", sagte der Trainer der Schwaben vor dem Start in die Königsklasse beim Rekordsieger am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video).