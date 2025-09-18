100 Siege und Altersrekord: Neuer in elitärem Kreis

Über seine neueste Bestmarke wollte sich Manuel Neuer nicht wirklich freuen. Ob es denn ein "schöner" Rekord sei, jetzt der älteste Spieler des FC Bayern mit einem Einsatz in der Champions League zu sein, wurde der langjährige Nationaltorhüter nach dem 3:1 (2:1) gegen den FC Chelsea gefragt. "Das weiß ich jetzt nicht", antwortete Neuer mit einem Schmunzeln: "Ich hoffe, ich sehe nicht so alt aus."

Mit 39 Jahren und 174 Tagen hatte Neuer zum Auftakt der neuen Königsklassen-Saison Rekordnationalspieler Lothar Matthäus abgelöst. "Also Lothar sieht ja nicht alt aus", schob der Münchner Kapitän hinterher: "Ich versuche, noch frisch zu wirken."

Dass Neuer jedoch längst Legendenstatus erreicht hat, verdeutlicht eine weitere Marke. Gegen Klub-Weltmeister Chelsea feierte Neuer seinen 100. Sieg in der Champions League – und stieg damit in einen elitären Kreis auf: Nach Cristiano Ronaldo (115 Siege), seinem langjährigen Bayern-Mitspieler Thomas Müller (110) und Iker Casillas (101) ist Neuer der erst vierte Spieler, der diese Marke erreicht.

"Es ist natürlich eine schöne Zahl", sagte der Bayern-Keeper am DAZN-Mikrofon: "Viel wichtiger ist es, diese Siege mit der Mannschaft geholt zu haben. Da freut man sich gemeinsam darüber." Diese Anzahl an Siegen sei "Wahnsinn", ergänzte Trainer Vincent Kompany – und lobte seinen Torwart in den höchsten Tönen.

"Er bleibt für uns ein ganz gutes Beispiel", sagte der Belgier: "Er ist sehr demütig, aber auch ein großes Vorbild für die Jungs. Wenn ich sage, dass die Jungs hart arbeiten und eine Gruppe sein müssen, ist es einfacher, wenn ein Manuel Neuer das als Vorbild zeigt. Wenn er das macht, müssen es alle machen."