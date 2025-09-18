19 Atalanta-Fans nach Krawallen in Paris festgenommen

Am Vorabend des Champions-League-Spiels zwischen Paris Saint-Germain und Atalanta Bergamo (4:0) sind in Paris 19 Atalanta-Fans festgenommen worden. Laut der Gazzetta dello Sport waren viele der Beteiligten vermummt. Bei den Ausschreitungen kam es zu erheblichen Sachbeschädigungen. Die Polizei griff ein und nahm die Verdächtigen in Gewahrsam.

Die Hintergründe der Vorfälle sind noch nicht abschließend geklärt. Laut der Gazzetta steht der Verdacht im Raum, dass es sich um ein geplantes Aufeinandertreffen rivalisierender Fangruppen gehandelt haben könnte. Genauere Informationen zum Ablauf der Auseinandersetzungen lagen zunächst nicht vor.