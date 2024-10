Alonso hofft auf Offensivpower gegen Milan

Trainer Xabi Alonso erwartet von Bayer Leverkusen in der Champions League wieder mehr Offensivpower und Spielfreude. "Wir kennen unseren Stil", sagte der Spanier und ergänzte mit Blick auf die Mauertaktik des Double-Gewinners gegen Bayern München (1:1): Im anstehenden Duell mit der AC Mailand rechne er am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) "nicht mit einem solchen Spiel in unserem Stadion".

Vor der Partie bei den Bayern hatte die Defensive der Leverkusener in der Kritik gestanden. Es gebe im Fußball "einige Phasen, in denen man gut verteidigen muss", sagte Alonso, der zugleich jedoch zugab: "In München war diese Phase ein bisschen lang." Bei nur 31 Prozent Ballbesitz hatte Bayer im Duell mit dem Rekordmeister lediglich drei Torschüsse abgegeben.

Gegen Mailand hofft Leverkusen nun auf die perfekte Balance zwischen Offensive und Defensive, um nach dem Traumstart bei Feyenoord Rotterdam (4:0) den zweiten Königsklassen-Sieg einzufahren. "Wir brauchen unsere beste Leistung", sagte Alonso, Milan müsse nicht dominant auftreten, "um gefährlich zu werden".

Obwohl die glorreichen Zeiten des einstigen Vorzeigeklubs aus Italien schon länger zurückliegen, sei Mailand "ein großer Verein in der Fußballgeschichte", sagte Alonso, er habe die Entwicklung des Klubs "immer verfolgt". Es sei eine "Ehre für uns, gegen sie zu spielen".