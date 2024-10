Ancelotti: Bellinghams Arbeit "wichtiger als Tore"

Jude Bellingham wartet vor dem Champions-League-Duell mit Borussia Dortmund am Dienstagabend (21.00 Uhr/Prime Video) zwar noch auf seinen ersten Saisontreffer, Real Madrids Trainer Carlo Ancelotti sprach dennoch in den höchsten Tönen von dem Engländer, der im Sommer 2023 vom BVB zum spanischen Fußball-Rekordmeister gewechselt war.

"Wir sind mit seiner Arbeit sehr zufrieden. Er arbeitet hart auf dem Feld, rackert, kämpft und reibt sich auf", sagte Ancelotti. Im Vorjahr hatte Bellingham in seinen ersten neun Pflichtspielen für Real acht Tore erzielt, nun ist er noch ohne Treffer. Doch laut Ancelotti hinke der Vergleich.

"Im letzten Jahr hat er viele Tore geschossen, mit denen niemand gerechnet hat", sagte der Italiener. Dies sei jedoch nicht der Maßstab, um Bellinghams Leistungen zu bewerten: "Die Arbeit, die er leistet, ist wichtiger als die Tore, die er letztes Jahr geschossen hat."

Für Tore und spektakuläre Offensivaktionen ist das Sturmtrio mit Vinicius Junior, Kylian Mbappe und Rodrygo verantwortlich. Diese drei Spieler hätten "so viel Talent, dass wir immer treffen und punkten werden", so Ancelotti, der daher in diesen Tagen den Fokus auf die Defensive legen möchte.

"Wir konzentrieren uns darauf, besser zu verteidigen, das ist der Schlüssel in dieser Saison", sagte der 65-Jährige, dessen Team gegen den BVB vor einer "großen Aufgabe" stehe. Die Dortmunder seien "ein anspruchsvoller Gegner, sie haben erst kürzlich im Champions-League-Finale gegen uns gespielt". Den BVB zeichne Intensität und individuelle Qualität aus - Bellingham wird also auch gegen sein Ex-Team viel arbeiten müssen.