Arteta würdigt "unglaublichen" Havertz

Nationalspieler Kai Havertz hat nach seinem nächsten starken Auftritt für den FC Arsenal in der Champions League ein Sonderlob vom Trainer bekommen. "Sein Fußballverstand und seine Arbeitsmoral sind unglaublich", sagte Gunners-Coach Mikel Arteta nach dem 2:0 (2:0)-Sieg gegen Paris Saint-Germain über seinen Torjäger.

Havertz, der den Premier-League-Klub in der 20. Minute per Kopf in Führung gebracht hatte, habe "unglaublich viel geleistet", sagte Arteta: "Jetzt ist er eine echte Gefahr im Strafraum. Er ist im Moment einer unserer wichtigsten Spieler."

Auch "Man of the match" Havertz selbst war nach seinem fünften Pflichtspieltreffer in dieser Saison zufrieden. "Perfekter Abend unter Flutlicht", postete der 25-Jährige um kurz vor Mitternacht auf Instagram.

Bukayo Saka sorgte für den Endstand (35.) gegen den französischen Meister. Arsenal steht nach dem Unentschieden zum Auftakt der neuen Königsklassen-Ligaphase gegen Atalanta Bergamo nun bei vier Punkten.