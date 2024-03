Wembley reloaded? Deutsches Champions-Leauge-Finale möglich

Wie die Auslosung durch Glücksfee John Obi Mikel, 2012 Champions-League-Sieger mit dem FC Chelsea, ergab, könnten die Bayern und die Dortmunder erst im Finale am 1. Juni in Wembley aufeinandertreffen.

Ein Duell wie im Viertelfinale 1998, als sich der BVB gegen den Rivalen aus dem Süden durchsetzte, bleibt Dortmundern und Münchnern nach ihrem Bundesliga-Treffen am 26. März zunächst ebenso erspart wie ein Aufeinandertreffen mit einem der ganz großen Favoriten: Knüller in der Runde der letzten Acht ist der Kampf der Giganten Real Madrid und Manchester City.

Zufriedenheit bei BVB-Boss Watzke

"Das wäre eine coole Sache", sagte Watzke bei "Sky". Zunächst aber müssen die Dortmunder am 9./10. April in den Hexenkessel Estadio Metropolitano zum "kleinen Monster" Atletico, wie Trainer Edin Terzic sagte. Auch der FC Bayern tritt zuerst bei Arsenal an. Die Rückspiele finden am 16./17. April statt.

Watzke reagierte auf das Los erstaunlich zufrieden. "Für uns war das Wichtigste: Wir wollten gerne das Auswärtsspiel als erstes haben. Atletico ist ein tolles Los für uns, aber du willst nicht im Rückspiel nach Madrid." Er betonte, dass "wir uns nichts vormachen müssen, das werden schwere Spiele", ergänzte aber auch mit einem Schmunzeln: "Atletico gegen uns, das ist fifty-fifty." Kurios: Das Duell mit Madrid war auch bei der Probe-Auslosung herausgekommen.