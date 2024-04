Ausweg CL-Sieg: Gündogan und Barca wollen Saison retten

Anzeige

Die Champions League als dickes Trostpflaster? Nach mehreren nationalen Enttäuschungen will der FC Barcelona mit dem Titel in Europas Königsklasse eine verkorkste Saison retten. Im Viertelfinal-Hinspiel bei Paris St. Germain am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) stehen Nationalmannschaftskapitän Ilkay Gündogan und Torwart Marc-Andre ter Stegen mit dem spanischen Topteam daher gehörig unter Druck.

"Das ist einer der schwierigsten Gegner", sagte der scheidende Barca-Trainer Xavi über die knifflige Aufgabe und schob den Parisern vorsorglich die Favoritenrolle zu: "Wirtschaftlich ist es einfach nicht die gleiche Situation. Aber was die Hoffnung, die Lust und das Träumen angeht, werden sie uns nicht schlagen", so der Ex-Weltmeister.

Auch sein Mittelfeldmotor glaubt an den großen Wurf. "In der Champions League habe ich das Gefühl, dass jeder eine Chance hat", sagte Gündogan, der "natürlich" auf das Traumfinale gegen seinen Ex-Klub Manchester City hofft, im Interview mit der spanischen Zeitung Sport. "Ich würde gern das Finale mit Barca erreichen, das wäre außergewöhnlich", sagte Gündogan.

Im Januar war er mit seinem Team im spanischen Pokal im Viertelfinale gegen den späteren Sieger Athletic Bilbao rausgeflogen (2:4), im Supercup-Finale setzte es eine 1:4-Packung gegen den Erzrivalen Real Madrid. Der ist zudem auch in der Liga enteilt, mit acht Punkten Rückstand bei noch acht zu absolvierenden Partien dürfte der 28. Meistertitel der Vereinsgeschichte für Barca ebenfalls nicht mehr zu holen sein - trotz zuletzt elf Pflichtspielen ohne Niederlage. Die Sehnsucht nach dem ersten Champions-League-Titel seit 2015 ist entsprechend groß.

Am Mittwoch warten auf dieser Mission gleich mehrere alte Bekannte. "Ich kenne Luis Enrique als brillanten Trainer. Seine Mannschaften sind sehr fleißig", sagte Xavi vor dem Duell mit dem 53 Jahre alten PSG-Coach, der als Spieler und Trainer viele Jahre bei den Katalanen unter Vertrag gestanden hatte. Zudem will Ousmane Dembele, der von 2017 bis 2023 für Barca stürmte, gemeinsam mit Superstar Kylian Mbappe die Defensive der Spanier knacken.