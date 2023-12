Babbel schwärmt von Kane: "Einer der besten Transfers"

Anzeige

Der ehemalige deutsche Nationalspieler Markus Babbel hat Tor-Gigant Harry Kane von Fußball-Rekordmeister Bayern München in den höchsten Tönen gelobt. "Ich denke, das war einer der besten Transfers, die Bayern in den letzten Jahren getätigt haben", sagte der 51-Jährige in einem Interview mit dem Sportwettenanbieter bwin.

Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft sei "ein Superstar, aber ein ganz normaler", betonte Babbel, Europameister von 1996 und Ex-England-Legionär. Kane könne "wie ein Superstar leben, wenn er wollte, und niemand würde das kritisieren, aber die Leute lieben, wie normal und freundlich er ist".

Für Kane und Bayern München geht es nach dem Bundesliga-Spiel bei Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Manchester United in der Königsklasse weiter, wo der deutsche Rekordmeister das Achtelfinal-Ticket sowie den Gruppensieg bereits sicher hat. Für Babbel gehöre die Mannschaft von Thomas Tuchel neben Real Madrid und Titelverteidiger Manchester City zu den "Favoriten auf den Gewinn der Champions League, aber es ist noch ein langer Weg bis dahin".