Ballack über CL-Kracher: "Bayern ist nie Außenseiter"

Der frühere Nationalmannschaftskapitän Michael Ballack sieht beim deutschen Champions-League-Kracher zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen keinen klaren Favoriten. "Viele setzen ja auf Leverkusen. Aber Bayern ist in meinen Augen nie Außenseiter – egal, in welcher Verfassung sie sich befinden", sagte Ballack im Interview mit den Vereinsmedien des FCB. Der 48-Jährige hatte in seiner Karriere für beide Klubs gespielt.

Die Münchner hätten nach schwierigen Wochen "mit den Siegen gegen Frankfurt und in Stuttgart zuletzt vieles wieder zurechtgerückt", sagte Ballack vor dem Achtelfinal-Hinspiel in München am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN). Double-Sieger Leverkusen habe sich derweil "international etabliert" und sei "mit Bayern auf Augenhöhe". Die Werkself hatte ihre Generalprobe in der Liga beim 4:1 bei Eintracht Frankfurt mit Bravour bestanden.

In seiner Karriere lief Ballack unter anderem in 155 Pflichtspielen (42 Tore) für Bayer und 157-mal (62) für den FC Bayern auf. Zu seinen Ex-Klubs pflege er "ein gutes Verhältnis", sagte Ballack, der in der Königsklasse auf zwei "Topspiele" hofft: "Beide Klubs haben große Ambitionen aufs Weiterkommen."