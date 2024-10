Bayer in Brest ohne Boniface

Torjäger Victor Boniface fehlt dem deutschen Fußball-Meister Bayer Leverkusen im Champions-League-Spiel bei Stade Brest am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN). Der Nigerianer hatte am Sonntag bei einem Autounfall leichte Verletzungen an der linken Hand erlitten und verzichtete auf die Reise nach Frankreich. Seinen Ausfall bestätigte Trainer Xabi Alonso am Dienstagabend.

Boniface war auf der A3 in einen Auto-Unfall verwickelt gewesen. Er saß als Beifahrer in einem Mercedes, der laut Polizei aufgrund eines übermüdeten Fahrers mit einem LKW kollidierte. "Wir sind alle sehr glücklich, dass ihm nicht wirklich was passiert ist", sagte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes.