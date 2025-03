Der FC Bayern steht mit einem Bein im Viertelfinale der Champions League. Trotzdem glaubt Bayer Leverkusen an das Wunder. So verfolgt ihr das Rückspiel live im TV, Livestream und Liveticker.

Es hätte für den FC Bayern kaum besser laufen können. Im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League feierte der deutsche Rekordmeister einen überzeugenden 3:0-Erfolg gegen Bayer Leverkusen.

Die Werkself benötigt im Rückspiel also ein kleines Wunder, um doch noch in das Viertelfinale der Königsklasse einzuziehen.

Ein möglicher Vorteil für die Mannschaft von Xabi Alonso? In den nächsten Partien wird der FC Bayern auf Torhüter Manuel Neuer verzichten müssen. Das bestätigte der Belgier auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel gegen den VfL Bochum: "Ich würde schätzen, dass er bis zur internationalen Woche ausfällt. Aber man weiß es nicht genau, es kann auch länger dauern. Gut, dass diese Woche kommt, er verpasst dadurch nicht zu viele Spiele."

Als Ersatz wird wohl Jonas Urbig im Tor stehen. Der 21-Jährige kam bereits im Hinspiel in die Partie und machte seine Sache gut: "Ich will nicht zu viel Druck ausbauen auf Jonas. Wir haben Vertrauen in ihn. Für uns ist wichtig, dass er Talent und die richtige Mentalität hat."